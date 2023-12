Grund zur Freude für Walt Disney-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Walt Disney liegt bei 26,32, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 34,2, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Walt Disney 19 Mal als "Gut" und 2 Mal als "Neutral" eingestuft, während keine negative Bewertung vergeben wurde. Dies führt langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 93,94 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 29,37 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 121,53 USD, was als "Gut" eingestuft wird.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Walt Disney in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Walt Disney-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 90,04 USD. Der letzte Schlusskurs von 93,94 USD weicht um +4,33 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 87,94 USD liegt, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Walt Disney-Aktie somit basierend auf der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

