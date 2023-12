Grund zur Freude für Vonovia-Anleger!

Bei Vonovia hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass die meiste Meinung in den sozialen Medien neutral ist. Jedoch gab es eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was positiv bewertet wird. Insgesamt bekommt Vonovia daher eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Trotzdem standen in den letzten Tagen positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Analyse zeigt, dass es 5 schlechte und 1 gute Signal gibt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vonovia liegt bei 27,18 und wird daher als überverkauft betrachtet. Auch der RSI25 deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt bekommt Vonovia in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vonovia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,67 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 28,51 EUR liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine positive Abweichung und somit eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Vonovia-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.