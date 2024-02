Grund zur Freude für Volvo-Anleger!

Die Volvo-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 264,55 SEK gehandelt, was einem Abstand von +4,34 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +15,39 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite für Volvo beträgt derzeit 2,82 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 3,21 Prozent liegt. Infolgedessen erhält die Dividendenpolitik von Volvo eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, hat sich die Stimmung für Volvo in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Volvo zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Volvo-Aktie in unserer Analyse mit "Gut" bewertet.