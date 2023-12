Grund zur Freude für Vivendi PK-Anleger!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Vivendi von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat eine Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen vorgenommen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Auffassung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Zusätzlich wurden jedoch auch 2 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" lautet.

Bei der technischen Analyse wurden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Vivendi-Aktie 8,7 EUR, was eine deutliche Abweichung von +10,34 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 9,6 EUR darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 8,67 EUR über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Vivendi auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Vivendi über einen längeren Zeitraum hinweg eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), führt zu einer Einstufung von "Gut" aufgrund eines RSI von 25,43. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 30,66 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich für Vivendi daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".