Grund zur Freude für Vipshop-Anleger!

Die technische Analyse der Vipshop-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 15,69 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 16,79 USD um 7,01 Prozent darüber liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 15,37 USD, was einer Differenz von +9,24 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Vipshop-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 64,13 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 67,6 Prozent darstellt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt Vipshop aktuell sogar um 79,8 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in Bezug auf den Branchenvergleich insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vipshop-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage mit einem Wert von 10. Jedoch liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,12, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Vipshop.