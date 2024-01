Grund zur Freude für Viad-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Viad":

Der Relative Strength Index (RSI) der Viad-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 93 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 47,24, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Viad-Aktie daher eine "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Viad-Aktie (33,98 USD) um +27,12 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (26,73 USD) ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (32,38 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,94 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Viad-Aktie somit eine "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat die Viad-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,24 Prozent erzielt, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 6,57 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Viad-Aktie jedoch 1365,09 Prozent unter dem durchschnittlichen Anstieg von 1383,9 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt, dass über Viad in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält die Viad-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments.