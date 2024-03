Grund zur Freude für ViacomCBS Registered (B)-Anleger!

Die technische Analyse der Paramount Global zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 13,99 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 11,68 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit -16,51 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit 12,81 USD um -8,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs und wird ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Paramount Global deuten auf eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen in den letzten Wochen hin. Auch die Themen rund um das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Allerdings wurden insgesamt neun negative Handelssignale gegenüber null positiven Signalen ermittelt, was zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.

Auch der weiche Faktor des Sentiments und Buzz zeigt ein positives Bild, da die Diskussionsintensität erhöht war, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufwies. Insgesamt wird Paramount Global daher als "Gut"-Wert eingestuft.

Abschließend wurde auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie eine Über- oder Unterbewertung aufzeigt. Der 7-Tage-RSI zeigt eine Überverkauftheit der Aktie an und erhält daher ein "Gut"-Rating, während der RSI25 die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Paramount Global daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.