Grund zur Freude für Vanda-Anleger!

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vanda-Aktie derzeit mit einem Wert von 29,63 als überverkauft gilt, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 36, was darauf hinweist, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Vanda-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) ergibt eine Abweichung von -27,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 3,99 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Vanda festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Vanda für diese Stufe daher ein "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Performance der Vanda-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" sowie der "Biotechnologie"-Branche deutlich unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.