Grund zur Freude für VTEX-Anleger!

Die Vtex-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,82 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (7,4 USD) um +27,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 7,42 USD zeigt eine geringe Abweichung von -0,27 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird für Vtex eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen positiv, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vtex-Aktie liegt bei 48, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (57,14) ergibt eine neutrale Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt für die Vtex-Aktie eine neutrale Bewertung nach dem RSI.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Vtex-Aktie 2-mal die Einschätzung "Gut" und 0-mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben. Dies führt zu einer langfristigen Bewertung als "Gut" aus institutioneller Sicht. Allerdings erwarten die Analysten eine negative Entwicklung des Kurses um -32,43 Prozent auf ein mittleres Kursziel von 5 USD, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.