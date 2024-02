Grund zur Freude für United Therapeutics-Anleger!

Der Aktienkurs von United Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,3 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche durchschnittlich um -10,04 Prozent gefallen, was bedeutet, dass United Therapeutics eine Underperformance von -7,26 Prozent aufweist. Der Gesundheitspflege-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,05 Prozent, wobei United Therapeutics um 11,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird das Unternehmen daher mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen für die United Therapeutics-Aktie abgegeben, von denen 6 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Auch die kürzlich abgegebenen Bewertungen durch Analysten deuten darauf hin, dass die durchschnittliche Empfehlung für United Therapeutics im letzten Monat "Gut" ist. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergibt, beträgt 307,83 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 43,36 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 214,73 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die United Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 27, was bedeutet, dass das Wertpapier als überverkauft eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb das Wertpapier hier neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs daher ein "Gut"-Rating für United Therapeutics.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um United Therapeutics spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Basierend auf diesen Signalen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist daher die Aktie von United Therapeutics bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.