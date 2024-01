Grund zur Freude für United States Steel-Anleger!

Die langfristige Meinung von Analysten zur United States Steel-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf 0 positiven, 3 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 28,25 USD, was eine erwartete Performance von -41,1 Prozent darstellt, da der aktuelle Kurs bei 47,96 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich negative Themen rund um United States Steel diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United States Steel aktuell 10, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wird der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage mit 29,14 USD angegeben, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 47,96 USD (+64,58 Prozent Abweichung) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 37,55 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+27,72 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die United States Steel-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren als "Gut" bewertet.