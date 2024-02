Grund zur Freude für Unicredit SPA-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Unicredit Spa in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die Redaktion hat außerdem 6 klare negative Signale herausgefiltert und daher eine "Schlecht"-Empfehlung für die Bewertung abgegeben. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende hat Unicredit Spa derzeit eine positive Differenz von +1,05 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Unicredit Spa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 72,69 Prozent, was eine deutliche Outperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors liegt Unicredit Spa mit einer Überperformance von 72,69 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Unicredit Spa-Aktie hat einen Wert von 20 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 22,39 überverkauft und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Unicredit Spa.