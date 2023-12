Grund zur Freude für TransMedics-Anleger!

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Transmedics hat sich auf 69,85 USD erhöht, während der aktuelle Kurs bei 76,49 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +9,51 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. In den vergangenen 50 Tagen lag der GD50 bei 56,58 USD, was einer Differenz von +35,19 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Die Meinung der Analysten zu Transmedics ist insgesamt positiv, da 6 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Der durchschnittliche Kursziel der Analysten für Transmedics liegt bei 78,6 USD, was einer prognostizierten Entwicklung um 2,76 Prozent entspricht und daher als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionsintensität über Transmedics im Netz ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Anleger zeigen ebenfalls eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Transmedics, und die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Die Stimmungsanalyse führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Anlegerstimmung bei Transmedics.