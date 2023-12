Grund zur Freude für Target-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die technische Analyse von Target-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem Aufwärtstrend als auch in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 134,22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 142,38 USD liegt, was einer Abweichung von +6,08 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 124,33 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Target auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für Target-Aktien zeigt eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden und weder positive noch negative Themen stark diskutiert wurden. Die analytische Seite zeigt, dass gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Target-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,29 Prozent erzielt, was 159,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -9,55 Prozent, und Target liegt aktuell 2,25 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien bezüglich Target hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet, während die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Target für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.