Grund zur Freude für T-Mobile US-Anleger!

Die technische Analyse der T-Mobile US-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 144,95 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 161,57 USD (Unterschied +11,47 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (160,53 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,65 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die T-Mobile US-Aktie durch diese einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von T-Mobile US einen Wert von 19 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt ein KGV von 35 haben. Aufgrund dieser unterbewerteten fundamentalen Gesichtspunkte erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich zeigt sich, dass T-Mobile US eine Rendite von 12,08 Prozent erzielt hat, was mehr als 26 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung, obwohl die exakt berechenbaren Signale 5 Gut- und 1 Schlecht-Signal ergeben. Aufgrund dieser Auswertung wird eine "Gut" Empfehlung für die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt abgeleitet.

Sollten T-Mobile US Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich T-Mobile US jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen T-Mobile US-Analyse.

T-Mobile US: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...