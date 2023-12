Grund zur Freude für TJX-Anleger!

Die Aktie von Tjx Cos weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Spezialität Einzelhandel" von 3,42 %. Daher wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft, da die Differenz lediglich 1,92 Prozentpunkte beträgt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Tjx Cos als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 20,38 insgesamt 45 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 36,95 im Bereich "Spezialität Einzelhandel". Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die fundamentale Analyse.

Langfristig gesehen wird die Tjx Cos-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit 8 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Auch das Kursziel der Analysten liegt bei 96,13 USD, was einer potenziellen Performance von 7,02 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut" von der Redaktion.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Es gab keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild, daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt bekommt Tjx Cos daher eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.