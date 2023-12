Grund zur Freude für TC EnergyPrefries 3-Anleger!

Die Aktie von Tc Energy hat in den letzten Monaten in Bezug auf die Kommunikation im Netz eine gute Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Tc Energy daher eine gute Gesamtbewertung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tc Energy eingestellt waren. Es gab 11 positive Tage, zwei negative Tage und einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Tc Energy von der Redaktion eine gute Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Analysten schätzen die Aktie von Tc Energy auf langfristiger Basis als gut ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 4 die Aktie als gut, 3 als neutral und keine als schlecht. Auch die qualifizierten Analysen der letzten Monate ergaben eine neutrale Gesamtbewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 57,71 CAD, was einer guten Einschätzung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält Tc Energy daher die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tc Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 51,4 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 52,55 CAD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine gute Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt wird die Tc Energy-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einer guten Bewertung versehen.