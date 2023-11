Grund zur Freude für TAT-Anleger!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich des Unternehmens Tat wurde in den letzten beiden Wochen größtenteils als neutral bewertet, hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält die Tat daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt derzeit eine positive Bewertung für die Tat. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,17 USD, während der Kurs der Aktie bei 9,65 USD liegt, was einer Überperformance von +34,59 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +13,8 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Tat daher auf dieser Ebene ein Rating von "Gut".

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Tat im vergangenen Jahr eine Rendite von 53,1 Prozent erzielt, was 21,51 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Tat sogar um 39,85 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auch auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.