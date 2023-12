Grund zur Freude für Swissquote-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Swissquote-Aktie liegt bei 25,81, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Swissquote für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Anlegerstimmung zeigt sich grundsätzlich positiv gegenüber Swissquote, basierend auf einer Diskussion in Social Media, wobei es sechs positive und fünf negative Tage gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf dieser Basis erhält Swissquote eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Swissquote liegt derzeit bei 1,32%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,45%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse errechnet sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 183,26 CHF für den Schlusskurs der Swissquote-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 204,6 CHF (+11,64 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive charttechnische Entwicklung hin und erhalten daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Swissquote somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.