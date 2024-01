Grund zur Freude für Swire Pacific (B)-Anleger!

Die Swire Pacific-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu einigen interessanten Einschätzungen führte. Zum einen ergibt sich aus dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +16,39 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso erhält die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs um +22,16 Prozent über diesem Wert liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Bewertung der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ergab hingegen ein eher "Schlecht"-Rating. In den letzten zwei Wochen wurden Swire Pacific überwiegend neutral bewertet, wobei in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Swire Pacific aktuell mit einem Wert von 13,82 überverkauft ist, wodurch das Signal auf "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 26, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Swire Pacific also für den RSI die Einstufung "Gut".

Zur Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lässt sich sagen, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt wurden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Swire Pacific-Aktie, das von positiven charttechnischen Bewertungen, einer eher negativen Anleger-Stimmung und einer neutralen Einschätzung aus den sozialen Medien geprägt ist.