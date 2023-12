Grund zur Freude für Sweetgreen-Anleger!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Sweetgreen war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab fünf positive und sieben negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Sweetgreen daher eine "Neutral"-Einschätzung erhalten.

Langfristig gesehen, wird die Sweetgreen-Aktie laut Analystenmeinung ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt vier Bewertungen waren keine positiv und keine negativ. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Aktie liegt bei 12,33 USD, was einer potenziellen Performance von 4,88 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sweetgreen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,81 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 11,76 USD liegt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin und bewertet die Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 10,34 USD eine positive Entwicklung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sweetgreen-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 13, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 34,53, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sweetgreen.