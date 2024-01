Grund zur Freude für Sweet Earth Holdings-Anleger!

Sweet Earth, ein Unternehmen aus dem Software-Bereich, wird in verschiedenen Aspekten bewertet. In Bezug auf die Ausschüttung von Dividenden liegt Sweet Earth mit einer Dividendenrendite von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 22 %. Dies bedeutet eine Differenz von 22 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sweet Earth-Aktie betrachtet. Über einen Zeitraum von 200 Handelstagen beträgt dieser Wert aktuell 0,18 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,2 CAD liegt, was einer Abweichung von +11,11 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Ebenso ergibt sich bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage mit einem gleitenden Durchschnitt von 0,13 CAD und einem letzten Schlusskurs von 0,2 CAD eine Abweichung von +53,85 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Somit erhält die Sweet Earth-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches bei Sweet Earth mit 0,11 insgesamt 100 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 37,43 im Software-Segment. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment, welches ein wichtiger Stimmungsindikator ist, ergibt eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Diskussionen über die Aktie. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sweet Earth.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der verschiedenen Aspekte eine gemischte Bewertung für die Sweet Earth-Aktie, wobei die fundamentale und technische Analyse positiver ausfallen als das Anleger-Sentiment.