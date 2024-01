Grund zur Freude für SunOpta-Anleger!

Sunopta erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 9,67 USD, was ein Aufwärtspotential von 76,72 Prozent ergibt, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5,47 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Sunopta.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation für Sunopta haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sunopta mit 5,47 USD -4,87 Prozent unter dem GD200 (5,75 USD) liegt und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4,64 USD, was ein Kursabstand von +17,89 Prozent und somit ein "Gut"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Sunopta-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") zeigt sich, dass Sunopta mit einer Rendite von -35,77 Prozent mehr als 191 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,79 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Sunopta mit 23,98 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie von Sunopta.