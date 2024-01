Grund zur Freude für Steven Madden-Anleger!

Die Aktie von Steven Madden wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 18,4 liegt es insgesamt 70 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der bei 61,92 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Steven Madden-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 34,38 USD. Der letzte Schlusskurs von 42 USD weicht somit um +22,16 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (37,41 USD) liegt mit einer Abweichung von +12,27 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Steven Madden-Aktie liegt bei 69,55, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie in Bezug auf die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Aktie von Steven Madden sowohl aus fundamentalen als auch charttechnischen Gesichtspunkten eine positive Bewertung erhält.