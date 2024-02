Grund zur Freude für Stepstone-Anleger!

Analysten haben in einer neuen Analyse die Stepstone Aktie unter die Lupe genommen. Dabei wurden verschiedene Kriterien wie Sentiment und Buzz, Relative Strength Index (RSI), Anleger-Stimmung in sozialen Netzwerken und technische Analyse berücksichtigt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität insgesamt abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung zum Positiven verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diesen Bereich eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stepstone Aktie liegt bei 55,56, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Stepstone-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine positive Abweichung von +25,21 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist eine positive Abweichung von +9,76 Prozent auf, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Stepstone-Aktie damit positive Bewertungen in den verschiedenen analysierten Bereichen.