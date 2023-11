Grund zur Freude für Star Bulk Carriers-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient dazu, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Aktuell weist der RSI der Star Bulk Carriers-Aktie einen Wert von 13 auf, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 40,72, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Star Bulk Carriers-Aktie bei 19,25 USD verläuft. Da der Aktienkurs bei 20,3 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von +5,45 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 19,09 USD, was einer Differenz von +6,34 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Star Bulk Carriers-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,75 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt sie damit 12,88 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Marine" beträgt 2,52 Prozent, wobei Star Bulk Carriers aktuell 16,23 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Star Bulk Carriers eine Dividendenrendite in Höhe von 8,18 %, was einen Mehrertrag von 2,64 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.