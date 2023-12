Grund zur Freude für Sports Direct-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Dividende von Frasers weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Differenz von -4,4 Prozent im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Frasers-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 789,7 GBP. Der letzte Schlusskurs von 910,5 GBP weicht somit um +15,3 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (866,42 GBP) weist mit dem letzten Schlusskurs eine Abweichung von +5,09 Prozent auf und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Frasers-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Frasers liegt bei 70,51 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 33,8 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Frasers. Anhand der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt sich eine Einschätzung von "Gut". Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Frasers, mit einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik und dem RSI, aber einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.