Grund zur Freude für Snowflake-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf seinen Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Der RSI für Snowflake wurde anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der aktuelle 7-Tage-RSI liegt bei 32,64 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Snowflake-Aktie hinweist. Der RSI25 für Snowflake auf 25-Tage-Basis beträgt 45,12 Punkte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Snowflake somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Analysten betrachten die Snowflake-Aktie auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 15 die Aktie positiv und 2 neutral bewertet haben. Für den letzten Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf kurzfristiger Basis führt. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 194,86 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Snowflake war in den letzten Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Allerdings wurde über die Aktie weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der positiven Stimmung und der abnehmenden Aufmerksamkeit eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse der Snowflake-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen deutlichen Anstieg um 15,4 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 191,26 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Anstieg von 6,06 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Snowflake-Aktie basierend auf der technischen Analyse somit mit einem "Gut"-Rating versehen.