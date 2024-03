Grund zur Freude für Smartgroupration-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Bezug gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Smartgroup-Aktie beträgt aktuell 75, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Smartgroup.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Smartgroup-Aktie ein Durchschnitt von 8,66 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,77 AUD, was einem Unterschied von +12,82 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 9,49 AUD, und da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+2,95 Prozent), erhält Smartgroup eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den Diskussionen in den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Smartgroup veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Smartgroup über einen längeren Zeitraum hinweg nur eine geringe Diskussionsintensität aufwies. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Smartgroup in diesem Punkt die Einstufung "Gut".