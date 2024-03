Grund zur Freude für Sleep Number-Anleger!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz über Sleep Number wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sleep Number in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

Die Analysteneinschätzung für Sleep Number zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (16,99 USD) eine potenzielle Steigerung um 58,92 Prozent bedeutet. Daher erhält die Sleep Number-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Sleep Number im vergangenen Jahr eine Rendite von -66,21 Prozent erzielt, was 60,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 1,89 Prozent, wobei Sleep Number aktuell 68,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Sleep Number mit 49,11 höher als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (35,63) ist, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Somit ergibt sich aus der fundamentalen Analyse die Einstufung als "Schlecht".