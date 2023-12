Grund zur Freude für Skkynet Cloud-Anleger!

Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen besonders positiv über Skkynet Cloud in den sozialen Medien gesprochen, so die Analyse unserer Redaktion. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt daher eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Skkynet Cloud mit 0,39 USD derzeit +8,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +18,18 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Skkynet Cloud derzeit bei 261, was bedeutet, dass die Börse 261,31 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 60 ist dies eine Überbewertung, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.