Grund zur Freude für Skechers USA-Anleger!

Die Skechers USA-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 50,72 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +23,42 Prozent entspricht. Aktuell liegt der Kurs bei 62,6 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (52,44 USD) zeigt eine Abweichung von +19,37 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Skechers USA gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität über die Aktie von Skechers USA. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für diesen Faktor, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie von Skechers USA daher als "Gut"-Wert bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Skechers USA 6-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 62,6 USD eine Entwicklung von 1,17 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 63,33 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.