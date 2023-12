Grund zur Freude für Siemens Healthineers-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens Healthineers-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 50,46 EUR bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 53,14 EUR (+5,31 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 49,96 EUR wurde mit einem Schlusskurs von 53,14 EUR übertroffen (+6,37 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Siemens Healthineers also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Siemens Healthineers-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einem 7-Tage-RSI von 48,84 Punkten und einem 25-Tage-RSI von 32,1 Punkten wird die Aktie entsprechend als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die Siemens Healthineers-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,25 Prozent erzielt, was 28,94 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die mittlere jährliche Rendite -9,86 Prozent, wobei Siemens Healthineers aktuell 28,12 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Siemens Healthineers-Aktie liegt bei 1,99 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,03 Prozent liegt. Diese Differenz von -4,04 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.