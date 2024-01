Grund zur Freude für Sanofi-Anleger!

Sanofi: Aktienanalyse ergibt "Gut"-Rating

Die Analyse der Sanofi-Aktie zeigt einige positive Signale. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche schüttet das Unternehmen eine Dividende von 3,8 % aus, während der Durchschnitt bei 0 % liegt. Dies führt zu einer höheren Bewertung der Ausschüttung von 3,8 Prozentpunkten und einer Einstufung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sanofi liegt bei 19, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Arzneimittelbranche als neutral eingestuft wird, da der Durchschnittswert bei 0 liegt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung zeigt sich eine Rendite von 10,07 % in den letzten 12 Monaten, was deutlich über der durchschnittlichen Rendite von 0 % in der Arzneimittelbranche liegt. Dies führt zu einer sehr guten Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls positive Ergebnisse. Der RSI liegt bei 3,79 und der RSI25 bei 24,13, was auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist.

Insgesamt ergibt die Aktienanalyse von Sanofi ein positives Bild mit einer Einstufung von "Gut" in verschiedenen Kategorien.