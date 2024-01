Grund zur Freude für Sangetsu-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Sangetsu-Aktie der letzten 7 Tage weist einen Wert von 23 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 23,64 im überverkauften Bereich, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sangetsu.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Sangetsu betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, also das Sentiment und Buzz, sind weiche Faktoren, die die Einschätzung einer Aktie beeinflussen. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Sangetsu gering waren, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Sangetsu derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2654,06 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3100 JPY liegt, was einer Abweichung von +16,8 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage weist mit einem Wert von 2878,88 JPY eine Abweichung von +7,68 Prozent auf, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt erhält Sangetsu daher das Rating "Gut" basierend auf der technischen Analyse.