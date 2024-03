Grund zur Freude für SANTOS-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor Ltd":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Santos wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 9,3 Punkten, was bedeutet, dass die Santos-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Santos auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Santos somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Santos wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, mit acht Tagen, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. An drei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bedeutung. Santos weist mit einem KGV von 11,32 einen Wert unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Der Abstand beträgt 80 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 57. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Santos-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,54 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (7,5 AUD) weicht somit um -0,53 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, bei dem der letzte Schlusskurs (7,43 AUD) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Santos-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.