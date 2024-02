Grund zur Freude für Roku-Anleger!

Der Aktienkurs von Roku hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 83,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Telekommunikationsdienstsektor eine Überperformance von 93,33 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu beträgt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Haushalts-Gebrauchsgüterbranche -15,68 Prozent, wobei Roku aktuell 98,84 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Roku beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,2 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roku beträgt aktuell 65,12 und liegt 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 295, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Roku auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Roku in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. In den letzten ein, zwei Tagen waren es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt mit "Neutral" bewertet.