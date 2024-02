Grund zur Freude für Rhythm-Anleger!

Die technische Analyse der Rhythm-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 27,8 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 50,47 USD liegt und somit einen Abstand von +81,55 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 44,22 USD, was einer Differenz von +14,13 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Bei der Dividende liegt Rhythm mit einer Rendite von 0 Prozent 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche "Biotechnologie" bei 2,51 Prozent liegt, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Rhythm im letzten Jahr eine Rendite von 39,89 Prozent erzielt, was 46,04 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Biotechnologie" beträgt -10,94 Prozent, wobei Rhythm aktuell 50,83 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 4 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Somit erhält die Rhythm-Aktie langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Rhythm, jedoch erwarten die Analysten bei einem aktuellen Kurs von 50,47 USD eine Entwicklung von -22,33 Prozent und ein mittleres Kursziel von 39,2 USD. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" durch institutionelle Analysten.