Grund zur Freude für Ree Automotive Holding-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Ree Automotive wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 26,67, was darauf hindeutet, dass die Ree Automotive-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 33,08, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Ree Automotive eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen zeigen hauptsächlich negative Tendenzen. Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 mal eine "Gut"-Einschätzung, 0 mal eine "Neutral"-Einschätzung und 0 mal eine "Schlecht"-Einschätzung für Ree Automotive abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut". Aufgrund fehlender Analystenupdates aus dem letzten Monat wird jedoch keine aktuelle Einschätzung gegeben. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 132,56 Prozent und ein mittleres Kursziel von 15 USD, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Ree Automotive-Aktie bei 7 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 5,21 USD, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird Ree Automotive auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.