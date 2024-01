Grund zur Freude für Reckitt Benckiser-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Der Aktienkurs von Reckitt Benckiser hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 25,08 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Reckitt Benckiser im Branchenvergleich eine Underperformance von -10,66 Prozent aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,4 Prozent, und Reckitt Benckiser übertraf diesen Wert um 9,02 Prozent. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Reckitt Benckiser liegt derzeit bei 17,49, was bedeutet, dass die Börse 17,49 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 60 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 44. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Reckitt Benckiser-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5868,86 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 5456 GBP liegt deutlich darunter (-7,03 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (5476,96 GBP), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,38 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Reckitt Benckiser-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen rund um Reckitt Benckiser in den sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen hin, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie. Zudem lassen sich zwei Gut- und kein Schlecht-Signal im zurückliegenden Zeitraum ermitteln, was die positive Einschätzung der Anlegerstimmung unterstreicht. Zusammenfassend ist die Aktie von Reckitt Benckiser bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.