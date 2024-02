Grund zur Freude für Rayonier Advanced Materials-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrexpo":

Die technische Analyse der Rayonier Advanced Materials zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,62 USD ein "Gut"-Signal darstellt, da er mit +20,94 Prozent über dem GD200 (3,82 USD) liegt. Auch der GD50, der die Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, signalisiert mit einem Kurs von 4,14 USD ein "Gut"-Signal, da der Abstand +11,59 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine eingetrübte Stimmung für Rayonier Advanced Materials in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung, da die Diskussionsstärke in den sozialen Medien abgenommen hat.

Im Branchenvergleich hatte Rayonier Advanced Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,85 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 798,32 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -832,17 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Rayonier Advanced Materials eher neutral diskutiert, mit überwiegend neutraler Einstellung der Anleger. In den letzten ein, zwei Tagen zeigte sich jedoch vor allem ein Interesse an positiven Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.