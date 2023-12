Grund zur Freude für Rational-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,21 ist die Aktie von Rational derzeit um 11 Prozent höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche, deren KGV bei 30,82 liegt. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Rational-Aktie ein Durchschnitt von 628,58 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 690,5 EUR, was einer Abweichung von +9,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 603,13 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +14,49 Prozent entspricht. Daher erhält die Rational-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Rational spiegeln eine positive Stimmung wider, die sich in den letzten Wochen verstärkt hat. Auch die behandelten Themen waren überwiegend positiv, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der Industrie liegt die Rendite von Rational mit 11,27 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 5,07 Prozent. Auch im Vergleich zur Maschinenbranche mit einer Rendite von 6,21 Prozent in den vergangenen 12 Monaten zeigt sich eine positive Entwicklung. Diese sehr gute Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.