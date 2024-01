Grund zur Freude für Radian-Anleger!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Radian war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine Bewertung von "Gut" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Aktie von Radian ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,34 im Bereich "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Radian bei 25,52 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 28,55 USD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem Abstand von +11,87 Prozent zum GD200 als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 26,37 USD, was einen Abstand von +8,27 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Radian liegt bei 40,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,61, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Gut" führt. Zusammenfassend führt dieses Gesamtbild zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie von Radian.