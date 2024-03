Grund zur Freude für Quidelration-Anleger!

Die technische Analyse der Quidelortho-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 71,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 47,26 USD liegt, was einer Abweichung von -34,18 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Quidelortho-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 60,63 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs (-22,05 Prozent) darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Quidelortho-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich für die Quidelortho-Aktie ein Wert von 24,96 für den RSI7 und 69,83 für den RSI25. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb die Quidelortho-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating erhält.

Abschließend wird die Quidelortho-Aktie von Analysten mit einem "Gut"-Rating bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates veröffentlicht. Somit erhält die Quidelortho-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.