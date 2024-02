Grund zur Freude für Qiming Information-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Qiming Information-Aktie liegt aktuell bei 69, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass Qiming Information überkauft ist, wodurch das Wertpapier mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Qiming Information-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,06 Prozent erzielt, was 9,21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -13,93 Prozent, wobei Qiming Information aktuell 8,12 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Qiming Information in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, wodurch Qiming Information eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Anleger in sozialen Medien haben in den vergangenen zwei Wochen Qiming Information überwiegend positiv bewertet. Die Messung der Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.