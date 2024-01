Grund zur Freude für Public Joint Stock Company Magnit-Anleger!

Die Aktie von Magnit Pjsc hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung im Bereich "Sentiment und Buzz" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat die Aktie von Magnit Pjsc im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,07 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Magnit Pjsc mit einem aktuellen KGV von 16,05 ähnlich wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie von Magnit Pjsc kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI ergibt hingegen eine neutrale Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie auch in diesem Punkt mit "Gut" bewertet.