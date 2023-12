Grund zur Freude für Perion Network-Anleger!

Die Aktie von Perion Network wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Perion Network. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (39,33 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 24,63 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 31,56 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Perion Network also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Basierend auf sozialen Plattformen waren die Kommentare und Befunde zu Perion Network überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Perion Network diskutiert. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Gut". Die Redaktion schließt daraus, dass Perion Network hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Perion Network wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte laut Messung kaum Änderungen, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Perion Network in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Perion Network-Aktie beträgt aktuell 20, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass Perion Network hier weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating für Perion Network.