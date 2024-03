Grund zur Freude für Pensionbee-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) der Pensionbee liegt bei 47,92, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Pensionbee daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Pensionbee insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 170 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 71,03 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Somit erhält Pensionbee in dieser Kategorie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Technisch gesehen wird die Pensionbee derzeit als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 78,55 GBP liegt und der Aktienkurs (99,4 GBP) um +26,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 94,45 GBP, was einer Abweichung von +5,24 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Pensionbee in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was dazu führt, dass Pensionbee insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft wird.