Grund zur Freude für Peab AB-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Peab-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 23, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,6 liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 47,52 SEK liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 58,8 SEK, was einer Abweichung von +23,74 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung von +9,6 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Peab-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Peab-Aktie wird auch positiv eingeschätzt, da die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr beachtet als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Peab-Aktie aufgrund der RSI-Bewertung, der technischen Analyse und der positiven Stimmung der Anleger ein "Gut"-Rating.

