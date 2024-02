Grund zur Freude für Pavillon-Anleger!

Die Aktie von Pavillon hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 14,71 Prozent erwirtschaftet, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 1,21 Prozent, wobei Pavillon mit 13,5 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,02 SGD für den Schlusskurs der Pavillon-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,014 SGD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,01 SGD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 40 Prozent darüber liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis, jedoch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Gesichtspunkten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7 für Pavillon, was bedeutet, dass die Börse 7,21 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 34 und führt zu der Einstufung als unterbewertet und daher "Gut" auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf die Dividende weist Pavillon derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,16 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von 3,16 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.